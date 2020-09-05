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В Ермекеевском районе пьяный водитель Kia Rio не уступил дорогу и столкнулся с Nissan Tiida, пострадали пассажиры

В Ермекеевском районе пьяный водитель Kia Rio не уступил дорогу и столкнулся с Nissan Tiida, пострадали пассажиры

Ермекеевский район | 05 сен 2020 | 10:41

ДТП по вине пьяного водителя произошло накануне, 4 сентября, в Ермекеевском районе республики. В первом часу ночи на улице Центральная села Новые Сулли столкнулись «Kia Rio» и «Nissan Tiida».



По имеющимся у ГИБДД данным, водитель «KIA» не уступил дорогу на повороте, нарушив правила. Известно, что 19-летний мужчина был пьян. В результате ДТП два его пассажира — 32 и 18 лет – госпитализированы с травмами. 43-летний водитель Nissan не пострадал. Начато разбирательство.

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Добавим, всего 4 сентября на дорогах республики зарегистрировано 16 автомобильных аварий, в которых 17 человек получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2900 нарушений ПДД, задержан 61 нетрезвый водитель.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД РБ

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