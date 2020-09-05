Житель Мелеузовского района ранил из ружья пасечника, приревновав к нему свою пассию

Мелеузовский район | 05 сен 2020 | 10:55

В больницу Мелеузовского района поступил 61-летний мужчина с огнестрельным ранением кисти руки. Выяснилось, что на сельской пасеке разгорелась нешуточная драма. Женщина устроилась на работу к пасечнику, но это не понравилось ее поклоннику.







- Все шло гладко ровно до того момента, пока в поле не появился третий с ружьем, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Именно он, обстреляв домик на колесах, нарушил ночной покой спящего пасечника и его молодой помощницы. Сразу после случившегося из помещения выбежал перепуганный хозяин, который пытаясь понять что происходит, выстрелил вверх из сигнальной ракетницы. Вспышка в темноте на миг осветила фигуру стрелка и ружье в его руках.









Раненый мужчина набросился на нападавшего и стал его одолевать. Преступник, поняв, что проигрывает, поспешил уехать на мопеде. Полицейские установили подозреваемого - 49-летнего ранее судимого местного жителя, которой испытывал к женщине теплые чувства. Также быстро правоохранители выяснили и место обитания предполагаемого преступника.

- Так как здание находилось на открытой местности, то подойти к нему незаметно было невозможно, - детально описывает события пресс-служба МВД - На подходе к ферме подозреваемый, как и предположили стражи порядка, заметил их и забежал в деревянную постройку. Полицейским пришлось принимать решение прямо на бегу, параллельно расчехляя табельное оружие. По условному знаку стражи порядка выбили входную дверь бревном и забежали в помещение. Там, готовый к схватке, их встретил 49-летний подозреваемый, в руках которого было мачете. Агрессивного гражданина предупредили, что если он не выкинет нож, то полицейским придется применить табельное. Слова полицейских в связке с пистолетами моментально остудили пыл злоумышленника и он бросил мачете.





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