Смертельное ДТП в Гафурийском районе: легковушка слетела в кювет, водитель погиб Гафурийский район | 06 сен 2020 | 10:38 Вчера, 5 сентября, после полуночи в Гафурийском районе произошло ДТП.Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, на 5 км трассы Зилимкараново-Узбяково 47-летний местный житель за рулем «двенадцатой» не справился с управлением и слетел в левый кювет с последующим опрокидывание в водоём. Читайте также: В Ермекеевском районе пьяный водитель Kia Rio не уступил дорогу и столкнулся с Nissan Tiida, пострадали пассажиры В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Начато разбирательство.Читать дальше...Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gtrk.tv Фото: instagram.com | gibdd_rb Поделиться: Читайте также