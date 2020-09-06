Смертельное ДТП в Гафурийском районе: легковушка слетела в кювет, водитель погиб

Гафурийский район | 06 сен 2020 | 10:38

Вчера, 5 сентября, после полуночи в Гафурийском районе произошло ДТП.



Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, на 5 км трассы Зилимкараново-Узбяково 47-летний местный житель за рулем «двенадцатой» не справился с управлением и слетел в левый кювет с последующим опрокидывание в водоём.



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Фото: instagram.com | gibdd_rb

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Начато разбирательство.