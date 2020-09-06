На трассе М-5 «Урал» произошла массовая авария, есть жертвы

| 06 сен 2020 | 11:08

На трассе М-5 «Урал» в полночь 5 сентября произошла массовая авария с участием двух легковушек и фуры.







По информации ГИБДД Башкирии, вблизи микрорайона Шакша, сначала столкнулись ВАЗ-2112 и фура Volvo, за рулем которой был 43-летний житель Татарии. От удара двенашку выкинуло на попутный автомобиль Daewoo Nexia, в ней находился 49-летний мужчина.



— В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а его 37-летний пассажир госпитализирован. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, — рассказали в ведомстве.

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Фото: ГИБДД Башкирии