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На трассе М-5 «Урал» произошла массовая авария, есть жертвы

На трассе М-5 «Урал» произошла массовая авария, есть жертвы

| 06 сен 2020 | 11:08

На трассе М-5 «Урал» в полночь 5 сентября произошла массовая авария с участием двух легковушек и фуры.



По информации ГИБДД Башкирии, вблизи микрорайона Шакша, сначала столкнулись ВАЗ-2112 и фура Volvo, за рулем которой был 43-летний житель Татарии. От удара двенашку выкинуло на попутный автомобиль Daewoo Nexia, в ней находился 49-летний мужчина.

— В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а его 37-летний пассажир госпитализирован. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, — рассказали в ведомстве.

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Ранее сообщалось о смертельном ДТП, которое произошло в Гафурийском районе. Здесь легковушка слетела в кювет, водитель погиб.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

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