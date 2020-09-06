В Уфе водитель на полном ходу протаранил столб

Уфа | 06 сен 2020 | 11:13

Сегодня, 6 августа, в Уфе произошла авария. Около шести часов утра водитель на легковом автомобиле протаранил столб. Инцидент зафиксирован на улице Кольцевой недалеко от остановки «Коммунаров».







По сообщениям очевидцев, машина влетела в столб на полной скорости. Дорога была пустой, а водитель, видимо, не справился с управлением. Сам автовладелец сильно шатался и не мог связать и двух слов — возможно, мужчина был пьян. Ему удалось дойти до круглосуточного магазина на другой стороне дороги, поговорить с продавщицей. А потом нерадивый водитель просто ушел с места происшествия.

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