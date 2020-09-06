В Нефтекамске мужчина угнал у беспечного горожанина автомобиль

В полицию Нефтекамска обратился местный житель, который сообщил, что его ВАЗ - 2115 угнан. Выяснилось, что мужчина оставил свою легковушку открытой и с документами внутри.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы брошенный транспорт был найден на улице Карла Маркса, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Оперативники уголовного розыска, изучив видео с камер наблюдения установили подозреваемого в угоне. Им оказался 28-летний ранее судимый местный житель, который, по его словам, пошел на такой шаг, чтобы добраться до своего знакомого.