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В Нефтекамске мужчина угнал у беспечного горожанина автомобиль

В Нефтекамске мужчина угнал у беспечного горожанина автомобиль

Нефтекамск | 06 сен 2020 | 13:49

В полицию Нефтекамска обратился местный житель, который сообщил, что его ВАЗ - 2115 угнан. Выяснилось, что мужчина оставил свою легковушку открытой и с документами внутри.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы брошенный транспорт был найден на улице Карла Маркса, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Оперативники уголовного розыска, изучив видео с камер наблюдения установили подозреваемого в угоне. Им оказался 28-летний ранее судимый местный житель, который, по его словам, пошел на такой шаг, чтобы добраться до своего знакомого.

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По предварительным данным, злоумышленник бросив угнанный автомобиль совершил кражу сумки, в которой находились документы.

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Источник: www.sobkor02.ru

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