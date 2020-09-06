Авария в Миякинском районе: иномарка съехала в кювет и опрокинулась, погибла пассажирка

В Миякинском районе рано утром 6 сентября произошла смертельная авария. Известно, что иномарка «Фольксваген Тигуан» под управлением 21-летнего парня съехала в кювет и опрокинулась. ДТП случилось на 9 км дороги Киргиз-Мияки – Бижбуляк.
В салоне машины на момент аварии находились два пассажира 20 лет. К сожалению, девушка скончалась на месте от полученных травм, они оказались несовместимы с жизнью. Другой пассажир – парень 20 лет – также сильно пострадал, его в экстренном порядке госпитализировали.