Авария в Миякинском районе: иномарка съехала в кювет и опрокинулась, погибла пассажирка

Миякинский район | 06 сен 2020 | 22:18

В Миякинском районе рано утром 6 сентября произошла смертельная авария. Известно, что иномарка «Фольксваген Тигуан» под управлением 21-летнего парня съехала в кювет и опрокинулась. ДТП случилось на 9 км дороги Киргиз-Мияки – Бижбуляк.





В салоне машины на момент аварии находились два пассажира 20 лет. К сожалению, девушка скончалась на месте от полученных травм, они оказались несовместимы с жизнью. Другой пассажир – парень 20 лет – также сильно пострадал, его в экстренном порядке госпитализировали.

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Фото: ГИБДД по РБ

Сейчас в причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, молодой водитель не справился с управлением иномарки.