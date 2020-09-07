В Салавате при загадочных обстоятельствах пропала Елена Журавлева
Салават | 07 сен 2020 | 09:22
В Салавате ведутся активные поиски пропавшей без вести 35-летней горожанки. Елену Журавлеву ищут с 29 августа. В день исчезновения женщина ушла из дома в неизвестном направлении.
Родные и близкие Елены забили тревогу. Поисками жительницы Салавата занимаются волонтеры. Телефоны для связи с поисковиками: 8 (987) 106-06-01, 112 или 02.
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Ранее мы сообщали о чудесном спасении парня из города Салавата, которого сбил трамвай.
Источник:
bash.news
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