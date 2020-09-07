В Салавате при загадочных обстоятельствах пропала Елена Журавлева

Салават | 07 сен 2020 | 09:22

В Салавате ведутся активные поиски пропавшей без вести 35-летней горожанки. Елену Журавлеву ищут с 29 августа. В день исчезновения женщина ушла из дома в неизвестном направлении.



Родные и близкие Елены забили тревогу. Поисками жительницы Салавата занимаются волонтеры. Телефоны для связи с поисковиками: 8 (987) 106-06-01, 112 или 02.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram