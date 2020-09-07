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В Салавате при загадочных обстоятельствах пропала Елена Журавлева

В Салавате при загадочных обстоятельствах пропала Елена Журавлева

Салават | 07 сен 2020 | 09:22

В Салавате ведутся активные поиски пропавшей без вести 35-летней горожанки. Елену Журавлеву ищут с 29 августа. В день исчезновения женщина ушла из дома в неизвестном направлении.

Родные и близкие Елены забили тревогу. Поисками жительницы Салавата занимаются волонтеры. Телефоны для связи с поисковиками: 8 (987) 106-06-01, 112 или 02.

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Приметы Елены: рост около 160 см, телосложение среднее, волосы темные, кареглазая. Она была одета в олимпийку черного цвета, синие джинсы и кеды красного цвета.

Ранее мы сообщали о чудесном спасении парня из города Салавата, которого сбил трамвай.

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Источник: bash.news

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