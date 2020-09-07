Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке охранник супермаркета избил дубинкой посетителя | видео

В Стерлитамаке охранник супермаркета избил дубинкой посетителя | видео

В Стерлитамаке охранник супермаркета избил дубинкой посетителя | видео

Стерлитамакский район | 07 сен 2020 | 10:18

В Стерлитамаке мужчина в форме охранника избил дубинкой человека, который сидел на лестнице перед входом в магазин. Видео с места событий распространилось по сообществам в социальных сетях. Согласно заявлению автора записи, инцидент случился на улице Волочаевой. 



На кадрах можно увидеть, как человек в форме частной охранной компании дубинкой ударяет мужчину, который просто сидит на лестнице перед входом в супермаркет. Судя по всему, его пытались уговорить покинуть место–  словами и силой. В ответ на удары пострадавший начал отмахивается палкой, напоминающий трость. На это ему на голову прилетело еще больше ударов.


По словам автора видео, мужчина просто покойно сидел на лестнице, когда его начали избивать. Отметим, на видео видно, как мимо проходящие мамы с детьми с ужасом смотрят на происходящее.
В Стерлитамаке мужчина осколком стекла перерезал женщине горло

Читайте также:

В Стерлитамаке мужчина осколком стекла перерезал женщине горло
«ГБР Волкодав приехали прогнать спокойно сидящего мужчину, избили и с угрозами, что бы ни кому не рассказывал,уехали. Мужику рассекли голову», — говорится в записи.

Ранее мы сообщали об огромной очереди, которая выстроилась возле больницы Стерлитамака. Люди люди выстроились в огромную очередь для приема передачи. Фотографии с места появились в социальных сетях.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: