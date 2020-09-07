В Стерлитамаке охранник супермаркета избил дубинкой посетителя | видео

Стерлитамакский район | 07 сен 2020 | 10:18

В Стерлитамаке мужчина в форме охранника избил дубинкой человека, который сидел на лестнице перед входом в магазин. Видео с места событий распространилось по сообществам в социальных сетях. Согласно заявлению автора записи, инцидент случился на улице Волочаевой.





На кадрах можно увидеть, как человек в форме частной охранной компании дубинкой ударяет мужчину, который просто сидит на лестнице перед входом в супермаркет. Судя по всему, его пытались уговорить покинуть место– словами и силой. В ответ на удары пострадавший начал отмахивается палкой, напоминающий трость. На это ему на голову прилетело еще больше ударов.

«ГБР Волкодав приехали прогнать спокойно сидящего мужчину, избили и с угрозами, что бы ни кому не рассказывал,уехали. Мужику рассекли голову», — говорится в записи.





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Фото: скриншот видео