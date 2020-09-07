В Стерлитамаке охранник супермаркета избил дубинкой посетителя | видео

В Стерлитамаке мужчина в форме охранника избил дубинкой человека, который сидел на лестнице перед входом в магазин. Видео с места событий распространилось по сообществам в социальных сетях. Согласно заявлению автора записи, инцидент случился на улице Волочаевой.
На кадрах можно увидеть, как человек в форме частной охранной компании дубинкой ударяет мужчину, который просто сидит на лестнице перед входом в супермаркет. Судя по всему, его пытались уговорить покинуть место– словами и силой. В ответ на удары пострадавший начал отмахивается палкой, напоминающий трость. На это ему на голову прилетело еще больше ударов.
По словам автора видео, мужчина просто покойно сидел на лестнице, когда его начали избивать. Отметим, на видео видно, как мимо проходящие мамы с детьми с ужасом смотрят на происходящее.