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В Мелеузовском районе водитель Hyundai Accent насмерть сбил женщину

В Мелеузовском районе водитель Hyundai Accent насмерть сбил женщину

Мелеузовский район | 07 сен 2020 | 11:04

В селе Дарьино Мелеузовского района зарегистрировано смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.



Авария произошла вечером 6 сентября на улице Центральной. По предварительным данным, 33-летний водитель за рулем Hyundai Accent  сбил 34-летнюю женщину, двигавшуюся в попутном направлении. В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда врачей. Отмечается, что водитель иномарки отказался проходить проверку на состояние алкогольного опьянения.

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Всего за минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 11 автомобильных аварий, в ходе которых два человека погибли, десять - получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД выявлено более 2,1 тыс. нарушений ПДД, задержаны 55 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось об аварии в Миякинском районе. Здесь молодой водитель не справившись с управлением опрокинул автомобиль в кювет. Погибла пассажирка.

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Источник: ufa.aif.ru

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