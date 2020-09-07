В Мелеузовском районе водитель Hyundai Accent насмерть сбил женщину

В селе Дарьино Мелеузовского района зарегистрировано смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.
Авария произошла вечером 6 сентября на улице Центральной. По предварительным данным, 33-летний водитель за рулем Hyundai Accent сбил 34-летнюю женщину, двигавшуюся в попутном направлении. В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда врачей. Отмечается, что водитель иномарки отказался проходить проверку на состояние алкогольного опьянения.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 11 автомобильных аварий, в ходе которых два человека погибли, десять - получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД выявлено более 2,1 тыс. нарушений ПДД, задержаны 55 нетрезвых водителей.
Ранее сообщалось об аварии в Миякинском районе. Здесь молодой водитель не справившись с управлением опрокинул автомобиль в кювет. Погибла пассажирка.