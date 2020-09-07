В Мелеузовском районе водитель Hyundai Accent насмерть сбил женщину

Мелеузовский район | 07 сен 2020 | 11:04

В селе Дарьино Мелеузовского района зарегистрировано смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.







Авария произошла вечером 6 сентября на улице Центральной. По предварительным данным, 33-летний водитель за рулем Hyundai Accent сбил 34-летнюю женщину, двигавшуюся в попутном направлении. В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда врачей. Отмечается, что водитель иномарки отказался проходить проверку на состояние алкогольного опьянения.

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