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В Уфе 4-летний ребенок упал в глубокий затопленный подвал

В Уфе 4-летний ребенок упал в глубокий затопленный подвал

Уфа | 07 сен 2020 | 20:08

В Уфе сегодня, 7 сентября,  в глубокий подвал упал ребенок. Информацию об этом сообщили в Управлении по гражданской защите. Несчастный случай произошел около 16:50 на улице Тухвата Янаби.



По предварительным данным, мальчик упал в подвал заброшенного двухэтажного дома. В момент несчастного случая ребенок бегал с друзьями по помещению, оступился и упал.  Ситуацию осложнил тот факт, что подвал оказался затоплен водой, и мальчик начал тонуть.

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Помог спасти мальчика проходящий мимо мужчина, которого позвали друзья пострадавшего. Уфимец, в свою очередь,  позвал на помощь спасателей. Ребенка удалось спастись, его госпитализировали. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: Управление по гражданской защите

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