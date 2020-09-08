В Хайбуллинском районе погиб водитель вылетев в кювет | видео

Утром 7 сентября в Хайбуллинском районе Башкортостана случилось ДТП со смертельным исходом. 23-летний водитель без прав не справился с управлением и съехал в кювет.
Трагедия произошла на 91 километре дороги Сибай-Акъяр. Молодой человек за рулем «Лады Приоры» потерял контроль над дорогой, и легковушка вылетела с дороги. 23-летний автомобилист получил тяжелые травмы и умер в карете скорой помощи. В аварии также пострадал его 28-летний пассажир. Автоинспекторы выяснили, что молодой человек сел за руль, не имея водительских прав.
Всего за сутки в Башкирии зафиксировано десять аварий с одним погибшим и 11 пострадавшими. Автоинспекторы задержали 44 нетрезвых водителя и пресекли больше 2500 нарушений ПДД.Ранее сообщалось о крупной аварии, которая произошла на трассе М-5, не доезжая до автодороги Уфа-Аэропорт. Очевидцы сообщили, что на трассе столкнулись три автомобиля.