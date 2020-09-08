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В Хайбуллинском районе погиб водитель вылетев в кювет | видео

В Хайбуллинском районе погиб водитель вылетев в кювет | видео

Хайбуллинский район | 08 сен 2020 | 10:00

Утром 7 сентября в Хайбуллинском районе Башкортостана случилось ДТП со смертельным исходом. 23-летний водитель без прав не справился с управлением и съехал в кювет.



Трагедия произошла на 91 километре дороги Сибай-Акъяр. Молодой человек за рулем «Лады Приоры» потерял контроль над дорогой, и легковушка вылетела с дороги. 23-летний автомобилист получил тяжелые травмы и умер в карете скорой помощи. В аварии также пострадал его 28-летний пассажир. Автоинспекторы выяснили, что молодой человек сел за руль, не имея водительских прав.

Авария в Хайбуллинском районе: пожилой водитель ВАЗ-2107 погиб, вылетев в кювет

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Всего за сутки в Башкирии зафиксировано десять аварий с одним погибшим и 11 пострадавшими. Автоинспекторы задержали 44 нетрезвых водителя и пресекли больше 2500 нарушений ПДД.
Ранее сообщалось о крупной аварии, которая произошла на трассе М-5, не доезжая до автодороги Уфа-Аэропорт. Очевидцы сообщили, что на трассе столкнулись три автомобиля.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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