В Хайбуллинском районе погиб водитель вылетев в кювет | видео

Хайбуллинский район | 08 сен 2020 | 10:00

Утром 7 сентября в Хайбуллинском районе Башкортостана случилось ДТП со смертельным исходом. 23-летний водитель без прав не справился с управлением и съехал в кювет.





Трагедия произошла на 91 километре дороги Сибай-Акъяр. Молодой человек за рулем «Лады Приоры» потерял контроль над дорогой, и легковушка вылетела с дороги. 23-летний автомобилист получил тяжелые травмы и умер в карете скорой помощи. В аварии также пострадал его 28-летний пассажир. Автоинспекторы выяснили, что молодой человек сел за руль, не имея водительских прав.

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Фото: блог начальника ГИБДД РБ