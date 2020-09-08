В Уфе один из домов из-за сырости заполонили слизни

Уфа | 08 сен 2020 | 10:20

Житель Уфы обратился к Главе республики Радию Хабирову с жалобой. Мужчина рассказал, что в Октябрьском районе на улице Ростовская, 175, дом находится в ужасном состоянии.







В подвале двухэтажного здания сильная сырость, так как трубы, по которым подается тепло, постоянно мокрые. Однако это не единственная проблема жильцов. Полы первого этажа постоянно влажные и с щелей вылезают слизни. Кроме этого появились грызуны и плесень. Жильцам приходится постоянно обрабатывать поверхность. По словам уфимца, дом разваливается, снаружи уже не осталось облицовки. Несколько раз люди обращались к представителям местной власти по поводу переселения и сноса здания, но ответа так и не получили.

— В доме в таких условиях проживают маленькие дети! Также с этого месяца очень странное начисление электроэнергии за ОДН около 1000 рублей на квартиру. Это с учетом, что в подъезде горят лишь две лампочки и то не всегда. На постоянной основе здесь проживают лишь несколько квартирантов, остальные – сотрудники ЖЭУ, которые часто меняются. Срочно просим обратить внимание! — написал в обращении уфимец.

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Фото: pixabay.com