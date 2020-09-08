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В Абзелиловском районе подожгли стоги сена многодетной семьи

В Абзелиловском районе подожгли стоги сена многодетной семьи

Абзелиловский район | 08 сен 2020 | 11:35

В Абзелиловском районе неизвестные подожгли целое поле заготовленных стогов сена. ЧП произошло возле деревни Баимово. Владелец сенокоса с горечью констатирует в своем видео: «Каждую копну подожгли! Смотрите! Какими бывают люди!»



Как видно на записи, сено не в рулонах, то есть делали его вручную, а не техникой. По словам пользователей, заготовленный для домашней скотины корм принадлежал многодетной семье, в которой растет семеро детей. Всего было уничтожено порядка 20 тонн сена. 

«Старшие дети находились на сенокосе неделю и собирали это сено, несмотря на погоду. Только местные знают, как это сложно и муторно, тем более в этом году, когда 40-градусную жару резко сменили проливные дожди», — возмущены местные жители.

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Сейчас выясняются все обстоятельства, отрабатывается версия о поджоге стогов.
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Источник: gtrk.tv

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