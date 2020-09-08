Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Житель Гафурийского района едва не зарезал нового ухажера своей экс-супруги

Житель Гафурийского района едва не зарезал нового ухажера своей экс-супруги

Житель Гафурийского района едва не зарезал нового ухажера своей экс-супруги

Гафурийский район | 08 сен 2020 | 13:24

В Гафурийском районе полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта между двумя мужчинами, который произошел из-за женщины.



Вечером 33-летний житель села Красноусольский пришел в гости к бывшей жене навестить детей и остался ночевать. Посреди ночи женщине позвонили, и она заявила бывшему мужу, что в кафе «Эдем» ее ждут подруги. Сельчанин решил не пускать 32-летнюю мать своих детей на тусовку, и тогда она кому-то позвонила. На пороге появился 40-летний приятель дамы, и между мужчинами завязалась драка. Вспыльчивый родитель схватился за нож и ударил им оппонента в живот.

Смертельное ДТП в Гафурийском районе: легковушка слетела в кювет, водитель погиб

Читайте также:

Смертельное ДТП в Гафурийском районе: легковушка слетела в кювет, водитель погиб
В итоге пострадавшего отвезли в больницу, и нападавший стал фигурантом дела о причинении тяжкого вреда здоровью.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: