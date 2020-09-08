Житель Гафурийского района едва не зарезал нового ухажера своей экс-супруги

Гафурийский район | 08 сен 2020 | 13:24

В Гафурийском районе полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта между двумя мужчинами, который произошел из-за женщины.







Вечером 33-летний житель села Красноусольский пришел в гости к бывшей жене навестить детей и остался ночевать. Посреди ночи женщине позвонили, и она заявила бывшему мужу, что в кафе «Эдем» ее ждут подруги. Сельчанин решил не пускать 32-летнюю мать своих детей на тусовку, и тогда она кому-то позвонила. На пороге появился 40-летний приятель дамы, и между мужчинами завязалась драка. Вспыльчивый родитель схватился за нож и ударил им оппонента в живот.

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В итоге пострадавшего отвезли в больницу, и нападавший стал фигурантом дела о причинении тяжкого вреда здоровью.