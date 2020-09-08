В Салаватском районе пенсионера обвинили в домогательстве к подросткам

Салаватский район | 08 сен 2020 | 16:52

В Салаватском районе обвинили 70-летнего мужчину в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей. Ужасное происшествие случилось в селе Малояз. Пожилой пенсионер домогался подростков, но «без применении насилия», уточняется в материалах суда.





Известно, что пострадавшим не было и 16 лет. Уголовное дело поступило в производство суда. Его рассмотрение начнется в скором времени.

«Ему вменяются развратные действия без применения насилия в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста», — сообщается в пресс-службе Салаватского суда.

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