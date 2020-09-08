Мэрия Белорецкого района сообщила о дальнобойщике, который разбил фуру в районе "Тещиного языка"

Белорецкий район | 08 сен 2020 | 21:43

Администрация Белорецкого района опубликовала официальный ответ по проблеме дальнобойщика, который живет три недели в лесу без еды и воды около разбитой фуры, сегодня, 8 сентября, в одной из официальных социальный сетей Мэрии Белорецкого района.

— Сейчас виновник ДТП проживает в ближайшем к месту аварии селе Инзер у владельца пилорамы. Помогает ему в работе. На место мужчины решили направить человека, чтоб присматривал за грузовиком. Когда сразу после аварии машина была без надзора, с неё сняли печку, забрали инструмент, — объяснили в ведомстве.









По словам хозяина инзерской пилорамы, то, что пишут в интернете о голодном стороже грузовика, — неправда.

— Почти ежедневно там проезжает моя машина, завозит сигареты и необходимое. В последний раз сторож передал мне 10 булок хлеба, ящик печенья и другие продукты, которые оставили ему водители, проезжавшие мимо. Так что с продовольствием никаких проблем нет, — сообщил хозяин инзерской пилорамы администрации Белорецкого района.

— В результате ДТП водитель легковой машины травмировал ногу. Пассажир легковушки и водитель грузовика не пострадали, — рассказали в ведомстве.









Как сообщили в пресс-службе мэрии Белорецкого района, 21 августа в районе «Тещиного языка» произошла авария. Предположительно из-за технической неисправности тормозной системы водитель грузовика не справился с управлением, столкнулся с легковым «Опелем» и съехал в обрыв.

Водитель фуры работает сам на себя, грузовик — его личный автомобиль. Содержимое машины — оцинкованные ведра — забрали собственники. Чтобы вытащить фуру из кювета, нужна спецтехника из Уфы, пока что водитель собирает деньги.

— По словам хозяина пилорамы, он готов вытащить фуру своей техникой — есть тягач. Заказал только специальные тросы. Как только они придут, грузовик будут вытаскивать. Обещает сделать это со дня на день, — объяснили в администрации Белорецкого района.

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Фото: beloradm | Vk.com