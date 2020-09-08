Экс-сенатор Игорь Изместьев назвал Урала Рахимова заказчиком организованных им убийств

| 08 сен 2020 | 23:05

Экс-сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, осужденный на пожизненный срок, назвал заказчиком организованных им убийств сына первого президента региона Урала Рахимова. Об этом сообщают Новые Известия.







Так как Игорь Изместьев пошел на сделку со следствием по главному пункту приговора, 30 сентября его дело будет пересмотрено на заседании Президиума Верховного суда РФ. Отмечается, что версия, в которой фигурирует имя Урала Рахимова, ранее неоднократно озвучивалась, однако сам Изместьев ее не подтверждал.



Напомним, что осужденный был сенатором от Башкирии с 2001 по 2006 год, пока его не лишили статуса за совмещение обязанностей сенатора с коммерческой деятельностью. Игорь Изместьев был приближен к семье Рахимовых, считался другом Урала Рахимова.









В 2005 году члены кингисеппской ОПГ заявили, что «перешли под Изместьева» еще в 1993 году. Они устраняли конкурентов Изместьева по нефтяному бизнесу – тогда он арендовал мощности «Башнефти» и перерабатывал ресурс в мазут и бензин. Главарь ОПГ Сергей Финагин сознался, что Игорь Изместьев снабжал их деньгами на покупку оружия и выплачивал не менее 100 тысяч долларов за одно убийство. Двумя годами позднее экс-сенатора арестовали, а через три года – приговорили к пожизненному заключению за создание банды с целью нападения на граждан и организацию шести заказных убийств. Помимо прочего Изместьева обвинили в покушении на убийство президента аудиторской компании «Промфин Лтд» и учредителя ЗАО «Башнефть-МПК» Юрия Бушева, а также в покушении на убийство Урала Рахимова. Тогда был организован подрыв автомобиля охраны сына экс-президента Башкирии – это квалифицировали как теракт. При этом защита в апелляции заявляла, что это преступление было совершено с целью напугать Рахимова, а не убить.

Изместьев, будучи уже заключенным, рассказал подробности приватизации Уралом Рахимовым «Башнефти» и ее продажи главному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. На основании этих показаний было возбуждено уголовное дело против Рахимова-младшего и Владимира Евтушенкова. Последний не стал препираться и вернул акции государству, дело на него закрыли. Урал Рахимов же уехал из России и до сих пор живет в Австрии.



После приговора, вынесенного Изместьеву, у экс-сенатора появилось много защитников, в их числе – глава Хельсинской группы Людмила Алексеева. Она просила президента страны Владимира Путина повлиять на решение суда.

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Фото: novayagazeta.ru