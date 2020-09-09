В Кармаскалинском районе «КамАЗ» протаранил легковушку, пострадали 2 человека, один погиб | видео

Вечером 8 сентября на территории Кармаскалинского района Башкирии случилась страшная авария. На 11 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк «КамАЗ» врезался в попутную легковушку «Киа Спектра».
По предварительным данным, 58-летний шофер большегруза не уступил иномарке дорогу и выехал на перекресток в сторону Уфы, где и произошло столкновение. Жертвой ДТП стала 58-летняя пассажирка «Спектры» из Баймакского района. Серьезные травмы получили водитель иномарки и еще два пассажира: 18-летний юноша и 27-летняя девушка.