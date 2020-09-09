В Кармаскалинском районе «КамАЗ» протаранил легковушку, пострадали 2 человека, один погиб | видео

Кармаскалинский район | 09 сен 2020 | 10:05

Вечером 8 сентября на территории Кармаскалинского района Башкирии случилась страшная авария. На 11 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк «КамАЗ» врезался в попутную легковушку «Киа Спектра».







По предварительным данным, 58-летний шофер большегруза не уступил иномарке дорогу и выехал на перекресток в сторону Уфы, где и произошло столкновение. Жертвой ДТП стала 58-летняя пассажирка «Спектры» из Баймакского района. Серьезные травмы получили водитель иномарки и еще два пассажира: 18-летний юноша и 27-летняя девушка.

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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"