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В Кармаскалинском районе «КамАЗ» протаранил легковушку, пострадали 2 человека, один погиб | видео

В Кармаскалинском районе «КамАЗ» протаранил легковушку, пострадали 2 человека, один погиб | видео

Кармаскалинский район | 09 сен 2020 | 10:05

Вечером 8 сентября на территории Кармаскалинского района Башкирии случилась страшная авария. На 11 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк «КамАЗ» врезался в попутную легковушку «Киа Спектра».



По предварительным данным, 58-летний шофер большегруза не уступил иномарке дорогу и выехал на перекресток в сторону Уфы, где и произошло столкновение. Жертвой ДТП стала 58-летняя пассажирка «Спектры» из Баймакского района. Серьезные травмы получили водитель иномарки и еще два пассажира: 18-летний юноша и 27-летняя девушка.

Авария в Кармаскалинском районе: автомобиль опрокинулся в кювет, погибла пожилая пассажирка | видео

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Авария в Кармаскалинском районе: автомобиль опрокинулся в кювет, погибла пожилая пассажирка | видео
Всего за сутки в Башкирии зафиксировано 13 аварий с одним погибшим и 15 пострадавшими. Автоинспекторы задержали 36 нетрезвых водителей и пресекли больше 2600 нарушений ПДД.

Ранее сообщалось о смертельной аварии, которая произошла в Хайбуллинском районе. Здесь водитель не справившись с управлением вылетел в кювет.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

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