В Уфе родители пожаловались на частный детсад — там дети спят на раскладушках

Уфа | 09 сен 2020 | 10:12

В Уфе частный сад стал объектом внимания правоохранительных органов. Как сообщил телеграм-канал Mash, родители увидели на записи видеокамер, как их дети во время тихого часа спят на раскладушках. По словам Ксении Бондренко, они заплатили 10 тысяч рублей за кровать, шкафчики и прочий инвентарь.







«Мы платили 10 тысяч, фиксированный платеж за место: кроватки, шкафчики, посуду и прочее. Хотя, по идее, все это должно быть предоставлено садиком»,— заявила Ксения Бондаренко.



Раскладушки родители увидели совершенно случайно. Как призналась одна из мамочек, видеокамеры внутри детского садика отключают на время тихого часа. В тот день – забыли.

«Через камеру я видела, что они спят на раскладушках. Это было чисто случайно, потом забили тревогу родители в общем чате. Потому что на сончас они отключали видеонаблюдение внутри детсада, и один раз нечаянно забыли. У меня есть скрин, что мой ребенок спит на раскладушке», — поделилась Кира Шепель.

«Были в легком шоке, конечно, от этого. Мы, к счастью, недолго были в младшей группе. И да, когда увидела, была потеряна как-то, но мы быстро перешли уже в старшую. У них там двухъярусные[кроватки]», — рассказала Наталья Гущина.

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Фото: скриншот видео

Родители были шокированы увиденным, ведь они платят большие деньги за улучшение условий. Они написали коллективное заявление в следственный комитет Башкирии.