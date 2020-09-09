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В Уфе сотрудники судоремонтного завода получили ожоги во время пожара на теплоходе

В Уфе сотрудники судоремонтного завода получили ожоги во время пожара на теплоходе

Уфа | 09 сен 2020 | 10:58

Групповой несчастный случай произошел с работниками уфимского ООО «Судоремонтно-судостроительный» завод 30 августа этого года.

Как рассказали в Гострудинспекции РБ, 36-летний капитан-механик и 34-летний моторист-рулевой проводили утренний обход теплохода «РТ-253» и, по предварительной версии, оказались в очаге возгорания, возникшем в агрегатном отделении судна.



Мужчины получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы.

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О факте производственного травматизма Гострудинспекции стало известно от врачей. Работодатель сообщил о несчастном случае только через три дня. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, комментирует ведомство.

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Источник: gtrk.tv

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