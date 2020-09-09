Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе пьяный 17-летний подросток устроил массовую аварию | видео

В Уфе пьяный 17-летний подросток устроил массовую аварию | видео

В Уфе пьяный 17-летний подросток устроил массовую аварию | видео

Уфа | 09 сен 2020 | 14:48

В Уфе 17-летний парень на иномарке устроил массовую аварию.  Юноша, управляя легковушкой «Шевроле Орландо», протаранил пять припаркованных машин на улице Степана Кувыкина. Со слов очевидцев, он проехался по двору на высокой скорости и врезался в автомобили. 



Видео с места событий опубликовали свидетели ДТП. На кадрах видно, как подросток выходит из машины и осматривает поврежденные участки, после беспокойно курит. По словам свидетелей, автомобиль парень взял у друга на время.
В уфимском отделении сообщили, что подросток катался на машине без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.

В Уфе сотрудники судоремонтного завода получили ожоги во время пожара на теплоходе

Читайте также:

В Уфе сотрудники судоремонтного завода получили ожоги во время пожара на теплоходе
«В отношении него составлен административный материал по ч. 3 ст 12.8 КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, либо лишенным права управления т/с», — сообщили в Госавтоинспекции.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео
Видео: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: