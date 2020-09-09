В Уфе пьяный 17-летний подросток устроил массовую аварию | видео

Уфа | 09 сен 2020 | 14:48

В Уфе 17-летний парень на иномарке устроил массовую аварию. Юноша, управляя легковушкой «Шевроле Орландо», протаранил пять припаркованных машин на улице Степана Кувыкина. Со слов очевидцев, он проехался по двору на высокой скорости и врезался в автомобили.







Видео с места событий опубликовали свидетели ДТП. На кадрах видно, как подросток выходит из машины и осматривает поврежденные участки, после беспокойно курит. По словам свидетелей, автомобиль парень взял у друга на время.

В уфимском отделении сообщили, что подросток катался на машине без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.

«В отношении него составлен административный материал по ч. 3 ст 12.8 КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, либо лишенным права управления т/с», — сообщили в Госавтоинспекции.





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Фото: скрин видео

Видео: gorobzor.ru