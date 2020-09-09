Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей в Кармаскалинском районе

Кармаскалинский район | 09 сен 2020 | 15:01

Появились первые подробности смертельной аварии с участием иномарки и грузовика «КамАЗ». Напомним, страшное ДТП произошло накануне вечером, 8 сентября, в Кармаскалинском районе. Тогда в аварии погибла 58-летняя женщина, а водитель и двое молодых ребят получили серьезные травмы.







Погибшей оказалась жительница Баймака Фарида К. Женщина направлялась в Уфу, чтобы проведать дочерей. Известно, что погибшая нашла машину на поездку через сервис поиска попутчиков. Об этом ГорОбзор.ру сообщил собственный источник.

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Фото: соцсети

Фариду К. вспоминают как веселую и очень активную женщину. Она занимала руководящую должность в местной организации. Похороны пройдут завтра, 10 сентября, в родном городе погибшей— Баймаке.