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В Уфе пожилой любительнице рыбалки стало плохо посреди озера

В Уфе пожилой любительнице рыбалки стало плохо посреди озера

Уфа | 09 сен 2020 | 20:39

8 сентября 74-летняя женщина оказалась в заложниках непростой ситуации. Уфимка отправилась порыбачить на озеро, но вдали от берега ей стало плохо. Самостоятельно к суше она вернуться уже не смогла.



Пожилая любительница рыбалки часто выбиралась на озеро Духовое. Оно расположено в лесном массиве в районе посёлка 8 Марта. Обычно пенсионерка спокойно рыбачила и возвращалась домой, но накануне женщине стало плохо посреди озера.

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Застрявшей удалось дозвониться спасателям, которые оперативно прибыли на озеро и доплыли до женщины на спасательной доске. Пострадавшую транспортировали к берегу и передали врачам. Пенсионерке потребовалась госпитализация.

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Источник: bash.news

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