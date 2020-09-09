В Стерлитамаке предприниматель продал квартиры, в которых его фирма делала ремонт

Стерлитамакский район | 09 сен 2020 | 22:45

В Стерлитамаке осудят 52-летнего предпринимателя. Директор коммерческой организации обвиняется в крупном мошенничестве. Следствие установило, что в августе 2018 года двое местных жителей обратились к нему за покупкой квартир, приняв за застройщика. На самом деле, фирма мужчины выполняла отделку помещений. Офис находился прямо в строящемся здании. Доверчивые горожане заключили с ним договоры и заплатили за квартиры 3,4 миллиона рублей. Находчивый предприниматель потратил деньги на личные нужды.







Как сообщили правоохранители, бизнесмен признался в преступлении лишь частично. Кроме этого, он выплатил некоторую сумму за причиненный ущерб. На данный момент на его гараж наложен арест, а уголовное дело передано в суд Стерлитамака.

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