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В Стерлитамаке предприниматель продал квартиры, в которых его фирма делала ремонт

В Стерлитамаке предприниматель продал квартиры, в которых его фирма делала ремонт

Стерлитамакский район | 09 сен 2020 | 22:45

В Стерлитамаке осудят 52-летнего предпринимателя. Директор коммерческой организации обвиняется в крупном мошенничестве. Следствие установило, что в августе 2018 года двое местных жителей обратились к нему за покупкой квартир, приняв за застройщика. На самом деле, фирма мужчины выполняла отделку помещений. Офис находился прямо в строящемся здании. Доверчивые горожане заключили с ним договоры и заплатили за квартиры 3,4 миллиона рублей. Находчивый предприниматель потратил деньги на личные нужды.



Как сообщили правоохранители, бизнесмен признался в преступлении лишь частично. Кроме этого, он выплатил некоторую сумму за причиненный ущерб. На данный момент на его гараж наложен арест, а уголовное дело передано в суд Стерлитамака.

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Напомним, ранее бывший директор стройфирмы присвоила себе 40 миллионов рублей. От имени компании она заключила 27 договоров на долевое строительство домов в Иглинском районе. Кроме этого, женщина перестала выдавать сотрудникам зарплату. Все деньги руководитель забирала и тратила по собственному желанию.

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Источник: proural.info

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