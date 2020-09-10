В Дуванском районе неизвестные облили мужчину бензином и подожгли

Дуванский район | 10 сен 2020 | 09:20

Накануне в Дуванском районе Башкирии нашли обгоревшего мужчину. Несчастного доставили в больницу с сильными ожогами. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты КП-Уфа.



На место происшествия прибыли медики и полиция. У пострадавшего врачи зафиксировали 80% ожогов тела.



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Потерпевшим оказался местный житель. Ему удалось рассказать полицейским, что на него напали в лесу неизвестные. Со слов мужчины, они облили его бензином и подожгли. В настоящее время злоумышленников разыскивает полиция.