В Дуванском районе неизвестные облили мужчину бензином и подожгли Дуванский район | 10 сен 2020 | 09:20 Накануне в Дуванском районе Башкирии нашли обгоревшего мужчину. Несчастного доставили в больницу с сильными ожогами. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты КП-Уфа.На место происшествия прибыли медики и полиция. У пострадавшего врачи зафиксировали 80% ожогов тела. Читайте также: В Дуванском районе Башкирии чиновники подделали документы и продали земельный участок на берегу реки Потерпевшим оказался местный житель. Ему удалось рассказать полицейским, что на него напали в лесу неизвестные. Со слов мужчины, они облили его бензином и подожгли. В настоящее время злоумышленников разыскивает полиция.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: bash.news Поделиться: Читайте также