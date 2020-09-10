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В Белорецке нашли тело молодой матери

В Белорецке нашли тело молодой матери

Белорецкий район | 10 сен 2020 | 09:37

В Белорецке нашли тело пропавшей без вести 35-летней молодой матери. Айгуль Ф. искали с 19 августа. Подробности произошедшего сообщает издание КП-Уфа.

В поисках активно участвовали полицейские и волонтеры, однако завершились трагедией. У погибшей осталась 15-летняя дочь. Похороны Айгуль прошли вчера.

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Сестра Айгуль сообщила, что она несколько раз уходила из дома, однако всегда была на связи. По предварительным данным, тело несчастной было найдено в воде. Расследование продолжается.
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Источник: bash.news

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