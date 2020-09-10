В Уфе со следами травм обнаружили тело полуторагодовалого ребенка
Уфа | 10 сен 2020 | 12:28
В квартире в Калининском районе Уфы нашли тело полуторагодовалого ребенка. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, на теле девочки были обнаружены травмы, силовики связывают их с последствиями массажа — малышка родилась недоношенной, имела несколько сопутствующих заболеваний.
Читайте также:В Уфе прошло предварительное слушание по делу Владимира Санкина, подозреваемого в убийстве педофила
— По данному факту проводится проверка, для установления причины смерти ребенка назначена экспертиза, — сообщил собеседник издания.Читать дальше...
Источник:
ufa1.ru
Читайте также