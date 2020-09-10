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В Уфе со следами травм обнаружили тело полуторагодовалого ребенка

В Уфе со следами травм обнаружили тело полуторагодовалого ребенка

Уфа | 10 сен 2020 | 12:28

В квартире в Калининском районе Уфы нашли тело полуторагодовалого ребенка. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, на теле девочки были обнаружены травмы, силовики связывают их с последствиями массажа — малышка родилась недоношенной, имела несколько сопутствующих заболеваний.

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— По данному факту проводится проверка, для установления причины смерти ребенка назначена экспертиза, — сообщил собеседник издания.
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Источник: ufa1.ru

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