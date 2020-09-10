В Белорецком районе достали фуру, которая три недели назад слетела с "тещиного языка" в яму

Белорецкий район | 10 сен 2020 | 20:45

В Белорецком районе Башкирии достали фуру, которая три недели назад из-за отказа тормозов слетела с трассы М-5 на так называемом «тещином языке» в яму. Об этом сообщил очевидец в соцсетях сегодня, 10 сентября. Разбитую фуру, напомним, сторожил вначале ее владелец, потом местный житель, опасаясь мародеров.





В интернете все это время появлялась информация, что сторожи фуры сидят без еды и воды, но эту информацию опровергли в местной администрации, которая выложила на странице во «ВКонтакте» мнение другого местного жителя, знакомого с ситуацией.

— Почти ежедневно там проезжает моя машина, завозит необходимое. В последний раз сторож передал мне 10 батонов хлеба, ящик печенья и другие продукты, которые оставили ему водители, проезжавшие мимо. Так что с продовольствием никаких проблем нет, — сообщил мужчина.

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Фото: БашДТП | Уфа и Башкортостан | Vk.com