Смертельная авария в Балтачевском районе: подросток на иномарке вылетел в кювет
Балтачевский район | 11 сен 2020 | 09:59
ДТП с погибшим парнем произошло в Балатачевском районе рано утром 10 сентября, сообщает ГИБДД Башкирии.
На улице Центральной деревни Верхнеиванаево 17-летний водитель Renault Duster вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся. Молодой человек скончался на месте.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП, которое произошло в Краснокамском районе. Здесь "Камаз" насмерть сбил шедшего посреди дороги мужчину.
Источник:
ufa.aif.ru
Фото: ГИБДД РБ
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