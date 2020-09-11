Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Смертельная авария в Балтачевском районе: подросток на иномарке вылетел в кювет

Смертельная авария в Балтачевском районе: подросток на иномарке вылетел в кювет

Смертельная авария в Балтачевском районе: подросток на иномарке вылетел в кювет

Балтачевский район | 11 сен 2020 | 09:59

ДТП с погибшим парнем произошло в Балатачевском районе рано утром 10 сентября, сообщает ГИБДД Башкирии.

На улице Центральной деревни Верхнеиванаево 17-летний водитель Renault Duster вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся. Молодой человек скончался на месте.

В Балтачевском районе условно осужденный житель обвинен в убийстве

Читайте также:

В Балтачевском районе условно осужденный житель обвинен в убийстве
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 14 автомобильных аварий, в которых два человека погибли и 13 получили травмы.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП, которое произошло в Краснокамском районе. Здесь "Камаз" насмерть сбил шедшего посреди дороги мужчину.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru
Фото: ГИБДД РБ

Читайте также

В Мелеузовском районе водитель Hyundai Accent насмерть сбил женщину
Происшествия
В Мелеузовском районе водитель Hyundai Accent насмерть сбил женщину
Авария в Стерлитамакском районе: водитель с пассажиром на Ниссане вылетели в кювет и перевернулись
---
Авария в Стерлитамакском районе: водитель с пассажиром на Ниссане вылетели в кювет и перевернулись
Авария в Учалинском районе: водитель погиб вылетев с дороги | видео
Происшествия
Авария в Учалинском районе: водитель погиб вылетев с дороги | видео
Авария в Чекмагушевском районе: погиб водитель «Лады Гранта» вылетев с дороги и опрокинувшись в кювет
Происшествия
Авария в Чекмагушевском районе: погиб водитель «Лады Гранта» вылетев с дороги и опрокинувшись в кювет
ДТП в Давлекановском районе: водитель Renault Duster насмерть сбил 52-летнюю женщину
Происшествия
ДТП в Давлекановском районе: водитель Renault Duster насмерть сбил 52-летнюю женщину
В Дуванском районе пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку
Происшествия
В Дуванском районе пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку
ДТП в Салаватском районе: автоледи опрокинула на обочину авто, пострадал ребенок
Происшествия
ДТП в Салаватском районе: автоледи опрокинула на обочину авто, пострадал ребенок
В Куюргазинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет
Происшествия
В Куюргазинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: