Смертельная авария в Балтачевском районе: подросток на иномарке вылетел в кювет

Балтачевский район | 11 сен 2020 | 09:59

ДТП с погибшим парнем произошло в Балатачевском районе рано утром 10 сентября, сообщает ГИБДД Башкирии.



На улице Центральной деревни Верхнеиванаево 17-летний водитель Renault Duster вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся. Молодой человек скончался на месте.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД РБ