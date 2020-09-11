Смертельная авария в Ишимбайском районе: водитель «Волги» влетел в ограду

В Ишимбайском районе республики в деревне Макарово произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась накануне, 10 сентября, вечером.
Как сообщил глава ГИБДД региона Динар Гильмутдинов, 55-летний мужчина находился за рулем отечественного автомобиля «Волга». На опасном повороте, предположительно, водитель не справился и вылетел в кювет. После машина врезалась в ограду.
За жизнь 55-летнего водителя всю ночь боролись врачи. К сожалению, он скончался в медицинском учреждении от травм. В причинах аварии разберутся инспекторы ГИБДД.