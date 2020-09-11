В Стерлитамаке обрушилась крыша школы № 7, начата проверка

Стерлитамакский район | 11 сен 2020 | 12:00

Прокуратура г. Стерлитамак начала проверку по факту обрушения потолка в Стерлитамакской средней общеобразовательной школе № 7. Известно, что в момент обрушения учащихся и преподавателей в помещении не было.







«Сейчас время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения, органов исполнительной власти, а также контролирующих органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомсте.

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Фото: пресс-служба прокуратуры РБ