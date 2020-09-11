Двух пропавших детей в Иглинском районе нашли живыми

Иглинский район | 11 сен 2020 | 15:24

Двоих пропавших в лесах Иглинского района 13-летних подростков нашли живыми в селе Иглино, куда они приехали вчера на электричке. Об этом сообщил собственный источник UFA1.RU в правоохранительных органах сегодня, 11 сентября. По его словам, подростки сами ушли из дома и пытались скрыться от родителей.







— Мама мальчика написала ему: «Возвращайся». Он написал: «Нет», — уточняет собеседник UFA1.RU. — Известно, что Данил не первый раз убегает из дома. Их нашли сотрудники полиции.

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Фото: Лиза алерт

Напомним, что Любу и Данила искали почти двое суток. Они направились в лес, где забрели в болотистую местность, поэтому связались со службой спасения. Но позже у них сели телефоны, и связь пропала. Однако несколькими часами ранее редакция сообщала, что ребята все-таки связались с родными.