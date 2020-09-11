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Стали известны первые подробности обрушения потолка в школе №7 Стерлитамака | видео

Стали известны первые подробности обрушения потолка в школе №7 Стерлитамака | видео

Стерлитамакский район | 11 сен 2020 | 16:08

Стали известны подробности происшествия в Стерлитамаке. Там в здании школы обрушился потолок. Пострадавших нет. Подробности рассказал корреспондент Вестей Анвар Аслямов. 



Обрушение потолка в школе №7 произошло утром в районе 7:30. Прямо на пол спортзала рухнула многотонная плита перекрытия. Отметим, что образовательное учреждение действующее. И 1 сентября здесь, как и в других школах Стерлитамака, начали обучение. По расписанию уроков физкультуры сегодня не планировалось. В момент самого обрушения в здании был только охранник. Именно он сообщил о происшествии. На место выехали все экстренные службы. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В Стерлитамаке обрушилась крыша школы № 7, начата проверка

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По данному факту сейчас проводится прокурорская проверка. Как отмечает руководство школы, о том, что железобетонная конструкция находится в аварийном состоянии даже не догадывались. Здание 75-го года постройки, ремонт кровли здесь провели в этом году. Плиты перекрытия при этом не усиливали. Сам образовательный процесс прерываться не будет. Дети продолжат учиться в другом корпусе. В данный момент в спортзал никого не пускают. Опасность представляет соседняя плита перекрытия, которая треснула посередине. Находиться внутри опасно для жизни. При администрации города сразу создали специальную комиссию. Она будет курировать вопрос технической экспертизы, которая уже проводится, а затем и процесс восстановления спортзала.
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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Видео: gtrk.tv

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