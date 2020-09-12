В Уфе мужчина нагло ограбил 6-летнего мальчика | видео

Уфа | 12 сен 2020 | 10:25

В Уфе полицейские задержали подозреваемого, который забрал у подростка дорогой телефон популярной модели «позвонить» и не вернул. В правоохранительные органы обратилась с заявлением 37-летняя мать пострадавшего.







Как рассказали в пресс-службе МВД РФ по РБ, ограбление произошло на улице Чернышевского в районе шести часов вечера. К двум подросткам подошла пара средних лет. По предварительной информации, мужчина попросил у 6-летнего парня телефон для срочного звонка. Разговаривая по телефону, подозреваемый зашел в магазин неподалёку и даже совершил покупки. Камеры видеонаблюдения показали, как он активно изучает меню гаджета, коротая время в очереди.

- Мужчина доставлен в отдел полиции. Телефон вернули законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, прокомментировали в ведомстве.

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Источник: ttps://gtrk.tv/novosti/192703-ufimec-derzko-ograbivshiy-podrostka-popal-video

Фото: скрин видео

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

Из магазина мужчина вышел только через полчаса. И на просьбу вернуть телефон продолжал тянуть время. Когда подростки отвлеклись, мужчина со своей спутницей скрылись.На следующий день подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний ранее судимый уфимец.