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В Уфе наркоторговцы стали использовать кладбища для закладок

В Уфе наркоторговцы стали использовать кладбища для закладок

Уфа | 12 сен 2020 | 10:39

На днях в Госсобрании-Курултае Башкирии состоялось заседание комитета по строительству, правопорядку и судебным вопросам. Депутаты обсуждали введение штрафов за неподобающее поведение на кладбищах. С докладом выступил депутат горсовета Уфы Андрей Борисов.



По его словам, в городском совете башкирской столицы обеспокоены тем, что на Южном и Северном кладбищах за последние год-полтора совершили 304 самовольных погребения. Но и это не самая страшная напасть.

- Новая форма появилась – закладки наркотиков на кладбищах. Это всё происходит в ночное время, - цитирует Андрея Борисова издание UfaTime.ru.

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Ранее башкирский парламент предложил ввести штрафы против вандалов на кладбищах. Их будут штрафовать на сумму от двух до 20 тысяч рублей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: 66.мвд.рф

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