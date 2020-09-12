"Башкирэнерго" возместит ущерб семье за сгоревшую из-за скачка напряжения бытовую технику
Уфа | 12 сен 2020 | 10:48
В Нагаево у пенсионеров в результате ошибки электриков сгорело три телевизора, а также системный блок и компьютерная техника.
Они пили чай на кухне, как вдруг в доме стали лопаться лампочки, вспоминает пенсионер Евгений Васильев. Внучка от испуга и вовсе спряталась под стол. Из техники в доме уцелел только холодильник. Больше всего пенсионеры сейчас переживают за внучку. Арина учится в пятом классе в новой Нагаевской школе, а компьютер, так необходимый ей для учебы, тоже не выдержал напряжения.
Арина Галиуллина:
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Евгений Васильев, пострадавший:
После скачка напряжения в 380 вольт нажитая годами техника не подлежит восстановлению. В «Башкирэнерго» готовы возместить ущерб пострадавшим. Для этого пенсионерам необходимо написать заявление в производственное отделение «Центральных электрических сетей», затем собрать пакет необходимых документов и привезти всю сгоревшую технику на экспертизу. Только после страховая компания возместит ущерб.