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"Башкирэнерго" возместит ущерб семье за сгоревшую из-за скачка напряжения бытовую технику

"Башкирэнерго" возместит ущерб семье за сгоревшую из-за скачка напряжения бытовую технику

Уфа | 12 сен 2020 | 10:48

В Нагаево у пенсионеров в результате ошибки электриков сгорело три телевизора, а также системный блок и компьютерная техника.

Они пили чай на кухне, как вдруг в доме стали лопаться лампочки, вспоминает пенсионер Евгений Васильев. Внучка от испуга и вовсе спряталась под стол. Из техники в доме уцелел только холодильник. Больше всего пенсионеры сейчас переживают за внучку. Арина учится в пятом классе в новой Нагаевской школе, а компьютер, так необходимый ей для учебы, тоже не выдержал напряжения.



Арина Галиуллина:

- Я не могу писать доклады, я не могу раскрашивать картинки, печатать их. Вот сгорел.
Электрики на улице меняли алюминиевые провода на силовой электрокабель. В результате подключения они перепутали фазы и допустили ошибку. В доме напряжение вместо 220 вольт достигло 380-ти, все подключенные приборы к электросети в этот момент сгорели.
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Работы на линии электропередач в Нагаево проводила бригада «Башкирэнерго» из Новоуфимской базы. По словам пенсионера, ущерб составил порядка 150 тысяч рублей.

Евгений Васильев, пострадавший:
- Все выключилось, все сгорело. Мне говорят в компании: вот вы сейчас все сделаете, потом будет рассмотрение, потом страховая компания вам выплатит. Я говорю: сколько? Ответ: на усмотрение страховой компании. Минимум у меня здесь на 150 тысяч сгорело, и они даже палец о палец не пошевелились. Мы просто футбольные мячики для них, а не люди.


После скачка напряжения в 380 вольт нажитая годами техника не подлежит восстановлению. В «Башкирэнерго» готовы возместить ущерб пострадавшим. Для этого пенсионерам необходимо написать заявление в производственное отделение «Центральных электрических сетей», затем собрать пакет необходимых документов и  привезти всю сгоревшую технику на экспертизу. Только после страховая компания возместит ущерб.

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Источник: bash.news
Фото: bash.news

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