В Ермекеевском и Альшеевском районах сбили молодых пешеходов | видео

| 12 сен 2020 | 12:16

Сразу два смертельных наезда на пешеходов произошло в ночь на 12 сентября на дорогах республики.



Во втором часу ночи в Ермекеевском районе на автодороге Калиновка — Елань-Чишма 17-летний парень за рулём «Лады Гранта» сбил девушку, которая шла по дороге. От травм она скончалась на месте. Девушка была в тёмной одежде без световозвращающих элементов. Известно, что у водителя нет было прав. Начато расследование.





Двумя часами позже в Альшеевском районе на автодороге Чуракаево — Каран 35-летний местный житель за рулём «Skoda Rapid» наехал на 20-летнего парня. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. По имеющимся данным, мужчина шел по темной дороге без светоотражающих элементов на одежде.

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Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

По информации ГИБДД РБ, всего 11 сентября на дорогах республики зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых 3 человека погибли и 12 получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 47 нетрезвых водителей.