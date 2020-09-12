В Ермекеевском и Альшеевском районах сбили молодых пешеходов | видео
| 12 сен 2020 | 12:16
Сразу два смертельных наезда на пешеходов произошло в ночь на 12 сентября на дорогах республики.
Во втором часу ночи в Ермекеевском районе на автодороге Калиновка — Елань-Чишма 17-летний парень за рулём «Лады Гранта» сбил девушку, которая шла по дороге. От травм она скончалась на месте. Девушка была в тёмной одежде без световозвращающих элементов. Известно, что у водителя нет было прав. Начато расследование.
Двумя часами позже в Альшеевском районе на автодороге Чуракаево — Каран 35-летний местный житель за рулём «Skoda Rapid» наехал на 20-летнего парня. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. По имеющимся данным, мужчина шел по темной дороге без светоотражающих элементов на одежде.
По информации ГИБДД РБ, всего 11 сентября на дорогах республики зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых 3 человека погибли и 12 получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 47 нетрезвых водителей.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram