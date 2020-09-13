Житель Нефтекамска убил свою возлюбленную из-за фразы «не мужик»

Нефтекамск | 13 сен 2020 | 20:08

Житель Башкирии убил свою любовницу. Об этом сообщает КП-Уфа со ссылкой на собственный источник. По данным издания, перед смертью женщина была жестоко избита.







Все произошло в городе Нефтекамске. Пара выпивала и в какой-то момент между возлюбленными произошел конфликт. В словесной перепалке женщина назвала своего приятеля «не мужиком». Именно эта фраза заставила мужчину наброситься на жертву с кулаками.



Источник в правоохранительных органах:

Сначала он бросил в нее бутылку водки, которая прилетела в голову. Затем начал наносить потерпевшей удары по лицу и телу. Всего он нанес как минимум 17 ударов. Потерпевшая скончалась от отека головного мозга в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

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Как выяснилось позже, женщину можно было спасти, но мужчина оставил ее умирать на полу, думая, что она просто отключилась. Умерла местная жительница под утро.Теперь житель Нефтекамска приговорен к 6,5 годам колонии строго режима. Свою вину он признал полностью.