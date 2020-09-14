Авария в Иглинском районе: байкер на BMW столкнулся с попутной иномаркой
Иглинский район | 14 сен 2020 | 09:25
ДТП с пострадавшим мотоциклистом произошло в Иглинском районе около 16:00 часов 13 сентября, сообщает ГИБДД Башкирии.
На 1526 км трассы М5 столкнулись мотоцикл BMW под управлением 27-летнего мужчины и попутный Renault logan, за рулем которого был 58-летний водитель. В результате ДТП байкер обратился за медпомощью.
Ранее сообщалось об аварии, которая произошла под Уфой. Водитель не справился с управлением и въехал в забор.
Источник:
ufa.aif.ru
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