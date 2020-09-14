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Авария в Иглинском районе: байкер на BMW столкнулся с попутной иномаркой

Авария в Иглинском районе: байкер на BMW столкнулся с попутной иномаркой

Иглинский район | 14 сен 2020 | 09:25

ДТП с пострадавшим мотоциклистом произошло в Иглинском районе около 16:00 часов 13 сентября, сообщает ГИБДД Башкирии.

На 1526 км трассы М5 столкнулись мотоцикл BMW под управлением 27-летнего мужчины и попутный Renault logan, за рулем которого был 58-летний водитель. В результате ДТП байкер обратился за медпомощью.

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Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий.

Ранее сообщалось об аварии, которая произошла под Уфой. Водитель не справился с управлением и въехал в забор.

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Источник: ufa.aif.ru

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