Авария в Иглинском районе: байкер на BMW столкнулся с попутной иномаркой

Иглинский район | 14 сен 2020 | 09:25

ДТП с пострадавшим мотоциклистом произошло в Иглинском районе около 16:00 часов 13 сентября, сообщает ГИБДД Башкирии.



На 1526 км трассы М5 столкнулись мотоцикл BMW под управлением 27-летнего мужчины и попутный Renault logan, за рулем которого был 58-летний водитель. В результате ДТП байкер обратился за медпомощью.



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