Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе, в одной из квартир, вспыхнул пожар, было эвакуировано 29 человек

В Уфе, в одной из квартир, вспыхнул пожар, было эвакуировано 29 человек

В Уфе, в одной из квартир, вспыхнул пожар, было эвакуировано 29 человек

Уфа | 14 сен 2020 | 09:55

Сообщение о пожаре поступило в 5.33 утра сегодня, 14 сентября. На улице Комсомольской в Уфе в пятиэтажном доме загорелась квартира.



Огонь вспыхнул в «двушке» на втором этаже. Спасатели эвакуировали 29 уфимцев, в числе которых 7 несовершеннолетних. Также сотрудники МЧС вытащили из огня и хозяйку квартиры, где вспыхнул пожар, которая была без сознания. Медики реанимировали женщину и госпитализировали.

Авария под Уфой: водитель не справился с управлением и врезался в забор

Читайте также:

Авария под Уфой: водитель не справился с управлением и врезался в забор
В 6.05 пожар был локализован и полностью ликвидирован в 6.15. Огонь успел распространиться на площади 12 квадратных метров. На месте работает дознаватель МЧС. Однако имеется предположительная причина возникновения пожара – неосторожное общение с огнем.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Читайте также

В Нефтекамске произошел пожар на складе пластиково-картонных изделий
Происшествия
В Нефтекамске произошел пожар на складе пластиково-картонных изделий
В Нефтекамске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 40 человек
Происшествия
В Нефтекамске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 40 человек
Пожар в Салавате: из многоэтажки эвакуировали 12 человек
Происшествия
Пожар в Салавате: из многоэтажки эвакуировали 12 человек
Пожар в Стерлитамаке: в многоквартирном доме обнаружили тела двух человек
Происшествия
Пожар в Стерлитамаке: в многоквартирном доме обнаружили тела двух человек
Крупный пожар в уфимском Инорсе: на улице Ферина загорелась квартира многоэтажного дома
Происшествия
Крупный пожар в уфимском Инорсе: на улице Ферина загорелась квартира многоэтажного дома
В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина
Происшествия
В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина
В Гафурийском районе из-за непотушенной сигареты сгорел дом: погиб мужчина
Происшествия
В Гафурийском районе из-за непотушенной сигареты сгорел дом: погиб мужчина
В Туймазах в пожаре едва не погиб мужчина
Происшествия
В Туймазах в пожаре едва не погиб мужчина
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: