В Уфе, в одной из квартир, вспыхнул пожар, было эвакуировано 29 человек

Уфа | 14 сен 2020 | 09:55

Сообщение о пожаре поступило в 5.33 утра сегодня, 14 сентября. На улице Комсомольской в Уфе в пятиэтажном доме загорелась квартира.







Огонь вспыхнул в «двушке» на втором этаже. Спасатели эвакуировали 29 уфимцев, в числе которых 7 несовершеннолетних. Также сотрудники МЧС вытащили из огня и хозяйку квартиры, где вспыхнул пожар, которая была без сознания. Медики реанимировали женщину и госпитализировали.

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Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

В 6.05 пожар был локализован и полностью ликвидирован в 6.15. Огонь успел распространиться на площади 12 квадратных метров. На месте работает дознаватель МЧС. Однако имеется предположительная причина возникновения пожара – неосторожное общение с огнем.