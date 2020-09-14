Жители Белорецка пожаловались в приемную Хабирова на стаи собак в городе

Белорецкий район | 14 сен 2020 | 10:36

На электронную приемную Главы Башкирии пришло обращение жителей Белорецка. Люди жалуются на стаи зверей, оказавшихся на улице. Летом 2020 года в городе сгорел приют для животных. Из-за несчастного случая множество собак и кошек оказались на улице.







Однако следить за ними стало некому и бездомные животные сбились в стаи. Теперь по дворам стало страшно ходить и взрослым, и детям. Местные жители жалуются, что собаки попали в деревни и там стали охотиться на скот. Люди просят у Радия Хабирова помочь в решении этой проблемы.

— Животным нечем питаться, от голода собаки съели уже несколько баранов, что же будет дальше? Опасность исходит и от кошек, они нападают на домашних кур. Пожалуйста, примите какие-нибудь меры. Скоро зима, половина животных, скорее всего, погибнет, а оставшиеся звери запросто могут начать нападать на людей. Очень хотелось бы обойтись без жертв, может быть, можно как-то восстановить приют и организовать отлов? Собака, конечно, друг человека, но видеть дикие стаи каждый день очень страшно, — написали местные жители.

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