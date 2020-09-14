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В Уфе мужчина ограбил магазин для взрослых

В Уфе мужчина ограбил магазин для взрослых

Уфа | 14 сен 2020 | 10:41

Накануне в Уфе произошел курьезный случай - неизвестный ограбил магазин для взрослых. Об этом сообщает издание КП-Уфа.

Воришка проник в магазин в два часа ночи, и в этот момент сработала сигнализация. Он похитил шесть тысяч рублей и скрылся с места. Управляющий магазина обратился с заявлением в полицию. Правоохранители рассказали, что налетчик управился за три минуты.

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Криминалисты обнаружили на месте произошедшего следы обуви и рук. Кроме того, они изъяли видеозаписи с камеры видеонаблюдения. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.
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Источник: bash.news

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