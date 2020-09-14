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В Туймазинском районе в собственном доме сгорел мужчина

В Туймазинском районе в собственном доме сгорел мужчина

Туймазинский район | 14 сен 2020 | 10:52

В Башкирии произошел трагический случай, который унес жизнь мужчины. Причиной стал пожар, разгоревшийся дома у погибшего. Подробности произошедшего сообщили в МЧС по Башкирии. 



По данным спасателей, возгорание началось 13 сентября в 22:43 в деревне Каран-Бишинды в Туймазинском районе республики. Когда сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, то обнаружили, что дом уже горит открытым пламенем по всей площади.

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Локализовать возгорание удалось в 22:49, открытое горение ликвидировали в 22:52. Когда огонь был потушен, спасатели были вынуждены констатировать, что дом сгорел полностью. На месте происшествия обнаружили погибшего, который проживал там временно. Причины произошедшего все еще устанавливаются. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии

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