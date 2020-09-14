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В Уфе спасатели достали упавшего в овраг мужчину

В Уфе спасатели достали упавшего в овраг мужчину

Уфа | 14 сен 2020 | 11:25

Управление по гражданской защите передает о спасении 54-летнего мужчины, который упал в овраг в лесном массиве в Уфе. Уфимец угодил туда по пути от железнодорожной платформы в город, а выбраться самостоятельно не смог.



По информации спасателей, данные о пострадавшем поступили к ним в 22:30 вчера, 13 сентября. Когда сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, то установили, что мужчина шел от платформы «1629 километр» в сторону улицы Блюхера. В темноте он оступился и упал в овраг, глубина которого около двух метров. 

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Во время падения, со слов пострадавшего, он потерял телефон и не смог вызвать спасателей. В таком положении уфимец пролежал пять часов, пока его стоны и крики не услышала случайная прохожая, который и позвонила на номер «112». Спасатели извлекли мужчину из оврага и госпитализировали.

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Источник: gorobzor.ru

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