В Уфе из Дворца спорта эвакуировали людей | видео
Уфа | 14 сен 2020 | 19:35
Во дворце спорта в Уфе произошло ЧП. Как сообщают очевидцы, внутри здания замкнуло полотенцесушитель, и он загорелся. Произошло задымление. На место приехали экстренные службы.
В результате происшествия из спорткомплекса были эвакуированы люди, среди них — юные хоккеисты, у которых в это время на льду дворца проходила тренировка.
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Источник:
gtrk.tv
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