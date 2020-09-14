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В Уфе из Дворца спорта эвакуировали людей | видео

В Уфе из Дворца спорта эвакуировали людей | видео

Уфа | 14 сен 2020 | 19:35

Во дворце спорта в Уфе произошло ЧП. Как сообщают очевидцы, внутри здания замкнуло полотенцесушитель, и он загорелся. Произошло задымление. На место приехали экстренные службы.  

В результате происшествия из спорткомплекса были эвакуированы люди, среди них — юные хоккеисты, у которых в это время на льду дворца проходила тренировка.

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По предварительным данным, никто не пострадал. 
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Источник: gtrk.tv

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