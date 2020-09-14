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Появились подробности о сгоревшем в Белорецке приюте для животных

Появились подробности о сгоревшем в Белорецке приюте для животных

Белорецкий район | 14 сен 2020 | 22:33

Ранее в Proural сообщалось о сгоревшем в Белорецке приюте для бездомных животных. По словам местных жителей, оставивших свое обращение в электронной приемной Радия Хабирова, из-за несчастного случая на улицах города и в близлежащих селах появились стаи голодных собак и кошек.



Звери нападают на домашний скот и пугают людей. Однако эту информацию опровергли волонтеры, работающие в приюте для животных. Они утверждают, что с момента пожара прошло уже полтора года, а звери на улицах не имеют к их питомцам никакого отношения.

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— Ни одна собака не была выпущена во время возгорания, к тому же огнем была охвачена только одна комната. Бродячие собаки с бирками на ушах, это бездомные, которых стерилизовали в Бирске и обратно выпустили в город, но они точно не станут нападать и не угрожают безопасности местных жителей. А если приют закроют, число бездомных животных будет расти с пугающей быстротой, тогда ситуация на улицах действительно резко ухудшится, — сообщил волонтер.
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Источник: proural.info

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