Авария в Октябрьском: водитель «Газели» врезался в «Дэу Нексию», пострадала пассажирка

Октябрьский | 15 сен 2020 | 09:19

14 сентября в Октябрьском районе Башкирии произошла серьезная авария, в которой пострадала пассажирка иномарки.



Все случилось на пересечении улиц Орджоникидзе и Энгельса. 59-летний водитель «Газели», выезжая со второстепенной дороги, врезался в «Дэу Нексию». В итоге травмы получила 21-летняя пассажирка иномарки.



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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Всего за сутки в республике зарегистрировано семь аварий, в которых травмы получили семь человек. Автоинспекторы задержали 36 нетрезвых водителей и пресекли больше 2100 нарушений ПДД. Также правоохранители разыскали два угнанных автомобиля.