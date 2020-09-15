В Уфе на улице Айской сбили пешехода

Уфа | 15 сен 2020 | 21:06

13 сентября приблизительно в 22:38 на улице Айской в Уфе водитель сбил пешехода и скрылся с места преступления. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в соцсетях очевидцы.







На кадрах с места видно, что женщина пыталась перейти дорогу в неположенном для этого месте при большом потоке машин. Она встала на разграничительную линию, в это время мимо пронеслась белая машина и задела женщину. Та свалилась с ног и чуть не попала под колеса другого автомобиля, который ехал в противоположную сторону.



В управлении ГИБДД по Уфе сообщили о том, что за рулем белого автомобиля Volkswagen Caddy находился 57-летний мужчина. Женщине, которую он сбил, 46 лет.

— Пешеход с различными травмами обратилась в медицинское учреждение, после оказания помощи ее отпустили домой, — сообщили в ГИБДД.

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По словам представителей ведомства, водитель с места ДТП скрылся, но его нашли и задержали. За правонарушение мужчине грозит лишение прав на срок до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.