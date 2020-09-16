В Караидельском районе молодому работнику отрезало кисть руки

Караидельский район | 16 сен 2020 | 11:04

В Караидельском районе 22-летний парень остался без кисти левой руки на работе. Несчастный случай произошел 14 сентября в цехе строгания предприятия местного предпринимателя.



Парень работал на деревообрабатывающем станке, когда устройство отрезало ему кисть левой руки. О происшествии сообщила пресс-служба региональной Гострудинспекции.



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В управлении также отметили, что начато расследование. Специалисты установят все обстоятельства и причины несчастного случая.